Певица Ая рассказала о чувстве вины перед дочерью после перенесенного инсульта

Солистка группы "Город 312" Ая рассказала, что испытывает чувство вины перед дочерью из-за перенесенного инсульта. Девушка столкнулась со стрессом, видя страдания матери, вспомнила певица. Подробности – в материале Москвы 24.

"Герой, солдатик оловянный"

Фото: youtube.com/Galich Ida

Солистка группы "Город 312" Ая (настоящее имя – Светлана Назаренко) призналась в шоу Иды Галич "Есть вопросики", что испытывает чувство вины перед дочерью из-за перенесенного в 2023 году инсульта. По словам певицы, для нее было тяжело видеть, как болезнь отразилась на дочери Екатерине.





Светлана Назаренко певица У меня было страшное чувство вины за свою болезнь перед ребенком, перед дочерью. Я видела, как это сильно ударило по ней. Мне ее было невероятно жалко, она пережила огромный стресс. Но она у меня герой, солдатик оловянный: и то сделает, и прибежит, а сама, оказывается, в это время вообще не спала. Она так боялась за меня.

Также Ая отметила, что ей тяжело далась разлука с дочерью в начале карьеры. Певице пришлось оставить девочку в Бишкеке ради работы в Москве. Светлана заявила, что, зная заранее, какую цену пришлось заплатить за успешную карьеру, вряд ли согласилась бы повторить это.

Сейчас дочери Светланы 35 лет. Она окончила МГИМО по специальности "дипломат" и специализировалась на Польше, но позже сменила сферу деятельности.



Фото: youtube.com/Galich Ida

Проблемы со здоровьем у певицы начались после COVID-19: Ая переболела вирусом четыре раза, что вызвало осложнения со стороны сосудистой системы.

Одно из выступлений певицы закончилось носовым кровотечением. После концерта она отправилась домой, где состояние ухудшилось. Светлана стала неадекватно реагировать на слова мужа, начались проблемы с речью и сильная рвота. В итоге врачи диагностировали обширный инсульт: была парализована левая часть тела, способность ходить и говорить оказалась утрачена.

Несколько месяцев Назаренко провела прикованной к постели, а затем заново училась ходить. Голос вернулся одним из первых, об этом артистка рассказала в своем блоге в сентябре.

Сейчас певица ежедневно работает со специалистами, постепенно возвращая подвижность левой руки, а также занимается в фониатрическом отделении и уже опробовала устройство, стимулирующее нейронные связи головного мозга. По ее словам, контроль над голосом ощутимо улучшился – левая голосовая связка начала двигаться навстречу правой.

"Теперь мне легче управлять голосом" – написала Светлана.

Певица уточнила, что до полного восстановления ей предстоит еще много часов упражнений и тренировок.

Новая солистка

Фото: музыкант Дмитрий Притула, солистка Диана Макарова, музыканты Мария Притула и Леонид Притула (слева направо). Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Из-за проблем со здоровьем певица покинула легендарную группу "Город 312", где с момента основания была солисткой. С 2024 года ее место занимает участница шоу "Голос" Диана Макарова.





Светлана Назаренко певица Диана не просто работает, ей тоже сложно. Она прошла большой путь. Ей тоже разворачиваться не надо. Я найду свое место. Может, не с "Городом 312". Все равно останутся ассоциации со мной. Кто его знает, может, мы вместе что-то будем делать. Главное, что мы живы, любим свою работу и трепетно относимся к ней. Но это все знают. Буду стараться, чтобы Дианочка не расстраивалась.

Певица рассказала, что давала младшей коллеге сугубо музыкальные советы. Она отметила сильный вокал и хорошие наработки Дианы.

"Многим ли певицам сразу дается шанс попасть в хороший коллектив? Пусть она не боится и не переживает, что я приду и скажу: "Так, с сегодняшнего дня Дюймовочку играю я", – поделилась Ая.

Коллеги Светланы рассказали журналистам в июле, что общаются с певицей и поддерживают ее, но последствия болезни дают о себе знать, сообщил сайт Super.

"Она постройнела, похудела… Внутри все классно — и самоирония, и настроение. Но левая ручка и левая ножка пока не работают", – отметил тогда музыкант Дмитрий Притула.

Коллеги отметили, что Светлана по-прежнему мечтает вернуться на большую сцену и вновь ощутить атмосферу масштабных концертов.

История создания

Фото: Агентство "Москва"

Группа "Город 312" была основана в 2001 году в столице Киргизии. Название коллектива – отсылка к телефонному коду Бишкека – 312. Основателем и бессменным лидером группы является гитарист и автор песен Дмитрий Притула, а вокалисткой всегда была Ая. Именно ее голос сделал группу узнаваемой.

Широкую известность группе принесли хиты "Останусь", "Вне зоны доступа", "Девочка, которая хотела счастья" и "Облака". За песню "Останусь", ставшую саундтреком к фильму "Дневной дозор", группа получила премию "Золотой граммофон".

За время существования "Город 312" выпустил несколько студийных альбомов, включая "213 дорог" (2004), "Вне зоны доступа" (2006) и "Город 312" (2010).