Москва даст ответ на ограничение выдачи финских виз россиянам – МИД РФ

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Решение финских властей ограничить выдачу виз россиянам не останется без должной реакции Москвы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Ивана Нечаева.
"Эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны", – сообщил дипломат.
По словам Нечаева, подобные действия со стороны финских властей в Москве посчитали политически мотивированной дискриминацией граждан РФ по национальному признаку.
Ранее в АТОР сообщили, что Финляндия сократила количество выдаваемых россиянам виз в 10 раз. Теперь срок получения финского "шенгена" в консульствах страны может увеличиться до 4–5 месяцев. По данным экспертов, ожидание визы уже сейчас может затянуться на 2,5 месяца.
Например, в Санкт-Петербурге турфирмы обозначили сроки приема документов в октябре. Готовую визу там обещают выдать в конце октября.
По данным специалистов туротрасли, в начале сентября количество заявлений на оформление финских виз может сократиться с 1 000 до 500 штук в день. Около 80% свободных мест для подачи документов будет забронировано для людей, которым шенгенская виза необходима для не туристических целей.
До этого министр иностранных дел страны Пекка Хаависто заявил, что выданные финским посольством гражданам России шенгенские визы аннулировать не планируется.
Срок оформления финской визы увеличится до 4–5 месяцев – АТОР
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