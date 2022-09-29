Ограничения для россиян на финской границе вступят в силу с 30 сентября

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Запрет на въезд в Финляндию для российских туристов вступит в силу с пятницы, 30 сентября, и будет действовать до особого распоряжения, заявил глава финского МИД Пекка Хаависто. Об этом сообщает РИА Новости.
"Правительство приняло принципиальное решение – граница будет закрыта для российских туристов в пятницу", – сказал он, уточнив, что россияне смогут приезжать в страну только по учебе, работе, семейным обстоятельствам или на лечение.
По словам Хаависто, правительство Финляндии полагает, что въезд российских туристов поставит под угрозу международные связи страны. Он подчеркнул, что данное решение основано на пограничных нормах Шенгенской зоны.
Ранее источники СМИ сообщали, что Финляндия закроет границу для российских туристов в ночь на 30 сентября. Таким образом, число въезжающих в страну граждан РФ сократится вдвое.
Отмечалось, что тем не менее сохранится возможность въезда в республику россиян по семейным обстоятельствам, для учебы или работы. В паспорте туриста, которому откажут во въезде, будет сделана соответствующая пометка, а сама виза фактически аннулируется.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: