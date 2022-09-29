Ограничения для россиян на финской границе вступят в силу с 30 сентября

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Запрет на въезд в Финляндию для российских туристов вступит в силу с пятницы, 30 сентября, и будет действовать до особого распоряжения, заявил глава финского МИД Пекка Хаависто. Об этом сообщает РИА Новости.

"Правительство приняло принципиальное решение – граница будет закрыта для российских туристов в пятницу", – сказал он, уточнив, что россияне смогут приезжать в страну только по учебе, работе, семейным обстоятельствам или на лечение.

По словам Хаависто, правительство Финляндии полагает, что въезд российских туристов поставит под угрозу международные связи страны. Он подчеркнул, что данное решение основано на пограничных нормах Шенгенской зоны.

Ранее источники СМИ сообщали, что Финляндия закроет границу для российских туристов в ночь на 30 сентября. Таким образом, число въезжающих в страну граждан РФ сократится вдвое.

Отмечалось, что тем не менее сохранится возможность въезда в республику россиян по семейным обстоятельствам, для учебы или работы. В паспорте туриста, которому откажут во въезде, будет сделана соответствующая пометка, а сама виза фактически аннулируется.

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