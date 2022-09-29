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Финляндия закроет границу для россиян в ночь на пятницу, 30 сентября. Об этом сообщает газета Helsingin sanomat.

По данным источника, кабмин страны примет решение о деталях нового пограничного режима в четверг, 29 сентября, в 13:00 по местному времени (совпадает с московским). Таким образом, число въезжающих в страну граждан РФ сократится вдвое, ограничения будут действовать только в отношении туристов. Сохранится возможность въезда в республику россиян по семейным обстоятельствам, для учебы или работы. В паспорте туриста, которому откажут во въезде, будет сделана соответствующая пометка, а сама виза фактически аннулируется.

При этом новые пограничные правила должны начать действовать уже вечером в четверг, 29 сентября, если на заседании не будут внесены изменения.

Позднее эту информацию подтвердили в посольстве Финляндии в Москве.

Ранее пограничная охрана Финляндии выступила с инициативой огородить часть границы с Россией во избежание незаконного проникновения на территорию республики.

До этого же Финляндия заявила, что ограничит въезд россиянам в страну и выдачу им виз. Соответствующее решение приняли на совместном заседании президента Саули Ниинисте, комитета министров правительства по внешней политике и политике безопасности. Данное решение было принято на основании серьезного ущерба международному авторитету страны.



Финляндия закрывает въезд и транзит российским туристам

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