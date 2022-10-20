Москвичи рассказали, с какими сложностями столкнулись при оформлении "шенгена"

С 12 сентября Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим, действовавший для граждан России. Из-за этого стоимость оформления "шенгена" выросла, а срок рассмотрения заявлений увеличился. Жители столицы, которые решили оформить документы после 12 сентября, рассказали, с какими сложностями сталкиваются.



Документов прибавилось

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Житель столицы Александр Дей-Русс рассказала Москве 24, что сейчас собирает необходимые документы на визу в Германию. Для него это не первый опыт оформления "шенгена" для поездки в ФРГ, однако в 2022 году у москвича возникли сложности.





Александр Дей-Русс оформляет визу в Германию Во-первых, увеличился срок рассмотрения заявки, добавились некоторые документы. Так как у меня открыто ИП, теперь нужны подтверждающие документы – свидетельство об открытии ИП, форма 2-НДФЛ или 3-НДФЛ и выписка из налогового реестра, которые ранее не требовались.

Еще одно нововведение для получения визы в Германию – заявитель должен предоставить документ, подтверждающий наличие близких родственников, которые остаются в России, – жены, детей или родителей. Это может быть свидетельство о браке, о рождении ребенка или ксерокопия паспорта родителей, рассказывает Александр.

"Это нужно как подтверждение, что я вернусь в Россию", – объяснил он.

По словам Александра, раньше рассмотрение визы в Германию занимало около недели. Сейчас этот процесс затянется, считает он.

Еще один житель столицы Алексей Максимов недавно вернулся из рабочей поездки в Австрию. В беседе с Москвой 24 он рассказал, как оформлял деловую визу.

"Особых сложностей не возникло, так как было приглашение от иностранной компании, плюс с оформлением документов помогло место работы. Кадровый отдел оплатил билеты, отель и предоставил все чеки, оформил страховку", – рассказал Алексей.





Алексей Максимов оформлял визу для Австрии Все было достаточно стандартно, однако раньше я мог оформить визу дней на десять, чтобы после рабочих дней еще погулять по стране. Сейчас "шенген" дали на конкретный срок – семь дней.

Кроме того, по словам Алексея, увеличилась и стоимость деловой визы.



Требования стран

Руководитель визового агентства Павел Агешин рассказал Москве 24, что сейчас клиенты чаще всего хотят оформить "шенген" категории "С". Это краткосрочная виза, которая позволяет владельцу находиться в стране шенгенского соглашения определенный период времени – до 90 дней. Самые популярные направления для получения визы – Франция, Испания, Италия, Греция и Германия, уточнил он.

Что касается Италии, то в процессе оформления "шенгена", помимо повышения сборов и увеличения сроков его выдачи, особых изменений нет, говорит эксперт.

"Правда, отказов стало чуть больше. Заявителям стоит отнестись серьезнее к визовой истории и финансовой составляющей поездки. Обязательное требование подачи документов на визу – не меньше чем за 15 рабочих дней до поездки", – рассказал Агешин.

Получить визу в Испанию намного сложнее, чем "шенген" в Италию, продолжает эксперт.





Павел Агешин руководитель визового агентства У Испании более сложная система регистрации на подачу виз, места на оформление выделяют лишь раз в месяц, и они быстро разлетаются. Но принципиально новых ограничений после 12 сентября не появилось.

По словам Агешина, Греция выдает визы без особых задержек, буквально за неделю можно получить необходимый документ. Однако греки могут с легкостью отказать, если у человека не будет весомых доказательств поездки. "Человеку нужно обязательно серьезное намерение, чтобы поехать в Грецию, например оплаченные билеты и проживание", – пояснил он.

Средний срок рассмотрения заявления на визу во Францию составляет две-три недели, говорит эксперт.





Павел Агешин руководитель визового агентства По этому направлению минимальная статистика отказов, по-прежнему самые лояльные сроки действия визы, можно без проблем оформить пятилетний "шенген". Однако крайне сложно попасть на прием в визовый центр, с апреля почти нет свободных мест.

Германия сильнее всех ужесточила правила выдачи виз, подчеркнул специалист. Помимо доказательства о намерении вернуться в РФ, россиянине должны предоставить выписку из банка, действующего в странах Евросоюза. Таким образом гражданин подтверждает достаточное количество денег для пребывания в Шенгенской зоне и свою способность расплачиваться за услуги, объясняет Агешин.

"Также добавилась страховка, которую стоит оформить в иностранной компании или в компании, которая готова покрывать расходы в случае наступления страхового случая на территории стран шенгенского соглашения", – уточнил он.

Найти компанию, которая оформит полис, несложно, главное – остерегаться подделок, комментирует эксперт.



Основные причины отказа

Самая частая причина отказа в выдаче визы остается прежней – это некорректно заполненные первостепенные данные заявителя: цель поездки, статус занятости, визовая история.





Павел Агешин руководитель визового агентства Многие заявители неправильно рассчитывают сумму на поездку, прикладывают меньше денег, чем нужно, на своих выписках и не всегда учитывают все расходы при поездке. В расчет нужно брать расходы на транспорт, проживание и ежедневные расходы. Также очень плохой идеей является предоставление фальшивых документов.

"Один из самых серьезных пунктов отказа – представление угрозы общественному порядку или национальной безопасности страны. Подобные отказы были и раньше, но достаточно редко. Не исключаю, что их станет больше", – прогнозирует Агешин.

Эксперт отметил, что, даже если заявителю пришел отказ, расстраиваться не стоит. Недочеты в документах можно исправить и подать заявление снова. "Даже после трех отказов можно получить визу", – говорит специалист.





Павел Агешин руководитель визового агентства В целом количество отказов возросло по сравнению с прошлыми годами. По субъективным оценкам нашего агентства, оно составляет 15–17% и идет на увеличение. Тенденция наблюдается не первый день, но без резких скачков.

Снизилось и количество желающих получить "шенген". С августа 2022 года число заявителей сократилось в два раза, в сентябре и октябре – в пять раз, заключил Агешин.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили о резком сокращении сроков действия мультивиз в странах Шенгенской зоны для граждан РФ. Отмечается, что сейчас в среднем документ можно получить на срок от полугода до года.

