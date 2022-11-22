"Аэрофлот" намерен открыть новые рейсы в Стамбул и Анталью из Санкт-Петербурга в декабре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Компания "Аэрофлот" готовится запустить дополнительные рейсы в Стамбул и Анталью из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС.

"Полеты в Стамбул будут выполняться начиная с 16 декабря, а рейсы в Анталью запускаются 17 декабря", – указали в пресс-службе перевозчика.

На стамбульском направлении организуют четыре рейса в неделю, в то время как в Анталью самолеты будут летать трижды в неделю. Ожидается, что обновленное расписание позволит удовлетворить спрос пассажиров на поездки в Турцию.

Для рейсов будут подготовлены самолеты Boeing 737-800.

В конце октября авиакомпания "Победа" сообщила о намерении возобновить полеты в Турцию. Рейсы будут производится в Анталью, рассматриваются также перевозки в Стамбул.

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