22 ноября, 22:28Транспорт
"Аэрофлот" намерен открыть новые рейсы в Стамбул и Анталью из Санкт-Петербурга в декабре
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Компания "Аэрофлот" готовится запустить дополнительные рейсы в Стамбул и Анталью из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС.
"Полеты в Стамбул будут выполняться начиная с 16 декабря, а рейсы в Анталью запускаются 17 декабря", – указали в пресс-службе перевозчика.
На стамбульском направлении организуют четыре рейса в неделю, в то время как в Анталью самолеты будут летать трижды в неделю. Ожидается, что обновленное расписание позволит удовлетворить спрос пассажиров на поездки в Турцию.
Для рейсов будут подготовлены самолеты Boeing 737-800.
В конце октября авиакомпания "Победа" сообщила о намерении возобновить полеты в Турцию. Рейсы будут производится в Анталью, рассматриваются также перевозки в Стамбул.
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