Компания "Аэрофлот" сообщила о доработке своего мобильного приложения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В работе приложения компании "Аэрофлот" есть проблемы, поскольку сейчас оно находится на доработке, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на контакт-центр авиакомпании.

Пассажиров призвали для покупки билетов, регистрации на рейс или получения других услуг пока пользоваться сайтом компании. Когда завершится доработка приложения, не сообщается, однако в "Аэрофлоте" обещают, что это произойдет в ближайшее время.

"У нас приложение сейчас вообще очень плохо работает. Оно находится на доработке. Вы можете пока что им даже не пользоваться. Все операции выполнять только через сайт", – говорится в сообщении

Ранее "Аэрофлот" завершил переход на новую систему бронирования. Новая система бронирования и регистрации является отечественной разработкой. Несмотря на переход на новую электронную систему, программа лояльности "Аэрофлот Бонус" работает в обычном режиме. У пассажиров по-прежнему сохраняется доступ к накопленным милям.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!