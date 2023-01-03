Путин пообщался с восьмилетней Агатой, чью открытку снял с "Елки желаний"

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин позвонил по телефону восьмилетней Агате Былковой из Курганской области, чье желание исполнил в рамках благотворительной акции "Елка желаний". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, президент также пообщался с мамой девочки.

На Новый год ребенок загадал увидеть северное сияние и прокатиться на оленях.

Елка желаний – всероссийская акция, которая впервые была проведена в 2018 году. За четыре года было исполнено около 60 тысяч желаний.

Ранее Путин позвонил девочке из Запорожской области, открытку которой он выбрал в рамках акции "Елка желаний". Глава государства узнал, как прошло ее путешествие, и попросил ребенка прислать ему огурцов в качестве новогоднего подарка.

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