Новогоднее обращение Путина стало самым популярным эфирным событием 2022 года

Фото: kremlin.ru

Новогоднее обращение Владимира Путина на Первом канале стало самым популярным отдельным эфирным событием 2022 года. Об этом сообщили в ВГТРК по результатам анализа, проведенного на основе данных Mediascope, передает РИА Новости.

Вторую строчку рейтинга самых популярных эфирных событий среди россиян старше 4-х лет занимает первая часть "Новогодней ночи на Первом", третью – первая часть "Голубого огонька на Шаболовке" на телеканале "Россия".

В новогоднем обращении к россиянам президент назвал минувший год трудным и полным необходимых решений. По словам Путина, в 2022 году преобладающими среди жителей страны стали милосердие, доброта и постоянная поддержка.

Глава государства поблагодарил военнослужащих, а также специалистов железнодорожной, строительной и медицинской сферы за профессионализм. Он подчеркнул, что суверенное и безопасное будущее России зависит только от граждан, их силы и воли.



Президент поздравил россиян с Новым годом

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