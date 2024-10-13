Ушаков: Эрдоган подарил Путину на день рождения вазу

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил Владимиру Путину вазу на день рождения. Об этом сообщил помощник лидера РФ Юрий Ушаков.

"Я могу сказать, что это красивая ваза", – цитирует его ТАСС.

По словам Ушакова, Эрдоган попросил доставить подарок до своего телефонного разговора с Путиным.

Ранее помощник президента РФ рассказал, что Эрдоган прислал Путину подарок ко дню рождения. Тогда он не раскрыл, какой именно был подарок, однако отметил, что это был "прекрасный турецкий подарок". Как уточнил Ушаков, он стоил "чуть больше" трех тысяч рублей, которые разрешены для государственных служащих.

Владимиру Путину исполнилось 72 года 7 октября. С днем рождения его поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко, который отметил, что глубокое понимание Путиным исторической миссии России, его личная ответственность за судьбу народа и Отчизны стали надежным залогом для укрепления государственности и авторитета страны.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в поздравлении выразил благодарность Путину за содействие в обеспечении стабильности в регионе, а спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что благодаря усилиям президента России страна преодолела трудности восстановления после распада Советского Союза и 90-х годов.

