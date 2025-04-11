Владимиру Путину доверяют 80% россиян

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80% россиян заявили о доверии Владимиру Путину, следует из опроса Фонда "Общественное мнение", проведенного 4–6 апреля среди 1,5 тысячи респондентов.

По сравнению с предыдущим исследованием этот показатель снизился на 2 процентных пункта. 81% опрошенных считают, что глава государства хорошо справляется со своими обязанностями (также минус 2 процентных пунктов).

56% участников исследования положительно оценили работу правительства, что на 4 процентных пункта меньше предыдущего значения. Деятельность Михаила Мишустина одобрили 60% респондентов (снижение на 5 процентных пункта).

Среди политических партий лидирует "Единая Россия" с 46% поддержки (минус 1 процентный пункт). За КПРФ готовы проголосовать 8% (плюс 1 процентный пункт), за ЛДПР – 9% (минус 1 процентный пункт). "Справедливую Россию – За правду" поддерживают 4% (плюс 1 процентный пункт), "Новых людей" – 2%.

Ранее ВЦИОМ выявил, что уровень доверия россиян к покойному экс-лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому вырос с 60% три года назад до 66%. При этом 62% опрошенных сохраняют личную симпатию к политику.

56% респондентов воспринимают Жириновского как независимого политика, 18% считают его зависимой политической фигурой, а 17% ассоциируют с артистической деятельностью и шоу-бизнесом.