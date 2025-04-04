Уровень доверия россиян Путину составляет почти 80%

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Уровень доверия россиян к Владимиру Путину снизился на 0,9% и составил 79,8%, согласно опросу, проведенному с 24 по 30 марта при участии 1,6 тысячи совершеннолетних граждан. Данные представлены на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также снизился и уровень одобрения деятельности президента – он упал на 0,8%, составив 77,4%.

Из всех опрошенных 53,4% выразили одобрение деятельности правительства страны, что на 1,5% больше, чем в предыдущем опросе, а работа председателя кабмина Михаила Мишустина также получила поддержку 53,9% респондентов. Сам уровень доверия к Мишустину остался на прежнем уровне и составил 61,8%.

Вместе с тем россияне выразили свое мнение о руководителях политических партий, представленных в парламенте. Так, уровень доверия к председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову вырос на 3% и составил 36,2%.

Лидеру "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову доверяют 30,1%, а уровень поддержки главы ЛДПР Леонида Слуцкого составляет 22,3%, а председателя партии "Новые люди" Алексея Нечаева поддерживают 8,8%.

Кроме того, рейтинг одобрения деятельности "Единой России" составил 35,5%, КПРФ – 10,1%, ЛДПР – 11%, "Справедливой России – За правду" – 4%, а у "Новых людей" – 6,6%.

Ранее ВЦИОМ выявил рост уровня доверия россиян к умершему экс-председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому. Он составил 66%, тогда как три года назад уровень доверия к политику достигал 60%.

Кроме того, степень личной симпатии к Жириновскому осталась на таком же высоком уровне – 62%. Как независимого политика его

оценивают 56% респондентов, 18% – как зависимую политическую фигуру, а еще 17% – как артиста и шоумена.