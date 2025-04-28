Путин призвал парламентариев отчитываться результатами, а не расходами

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Владимир Путин призвал парламентариев отчитываться результатами улучшения жизни россиян, а не количеством потраченных средств и освоенных ресурсов. Об этом он заявил в ходе выступления на Совете законодателей РФ.

Вместе с тем президент России поручил взять на парламентский контроль каждый из обновленных национальных проектов. Он отметил, что их реализация является одной из задач правительства, парламента, регионов и местных органов власти.

Кроме того, российский лидер призвал подключить все направления обратной связи с населением, чтобы объективно оценить процесс преобразования и наблюдать соотношение результата проектов с ожиданиями общества и обязательствами государства.

"Много раз об этом говорил, я уверен, каждый из сидящих в этом зале разделяет такой подход", – заявил Путин.

Также он напомнил, что за прошлый год в России было принято около 200 социально значимых законов, и подчеркнул, что вызовы, с которыми сталкивается государство, должны стать стимулом для более динамичного решения задач долгосрочного развития страны.

В связи с этим Путин отметил важность работы парламентариев по всем значимым направлениям.

"Это повышение качества жизни российских семей, вопросы демографии, укрепление экономики, нашей технологической независимости, поддержка деловой и предпринимательской инициативы, развитие регионов, городов и поселков нашей большой страны, совершенствование института гражданского общества, вопросов, связанных со сбережением нашего культурного и исторического наследия", – указал глава РФ.

Помимо этого, он призвал раскрывать потенциал всех российских регионов. Это, добавил Путин, вопрос гармоничного развития России, справедливости и равных возможностей для всех россиян.

Ранее президент России подписал закон об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ) в единой системе публичной власти. Документ устанавливает такие виды муниципальных образований, как городской округ, муниципальный округ и внутригородские муниципальные образования. Кроме того, закон предусматривает право регионов самостоятельно устанавливать модель местного самоуправления.