Путин потребовал своевременно ремонтировать жилье в регионах

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Региональные власти обязаны своевременно заниматься ремонтом жилья, чтобы избежать возникновения серьезных проблем в будущем, заявил Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.

"Потому что стоит только на один день упустить – все", – подчеркнул президент РФ.

В качестве примера он привел свой опыт работы в качестве заместителя председателя правительства Санкт-Петербурга, который помог ему лучше понять суть проблемы.

"Стоит только задержать своевременную индексацию тарифов, потом все, до свидания. Потом принятие решения об индексации через год, через два, через три кажется совершенно невозможным без федеральных субсидий, потому что такие удары по карману граждан ничем не оправданы", – пояснил Путин.

В текущем году в России планируют провести инвентаризацию многоквартирных домов. Правкомиссия одобрила поправки к законопроекту "О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ" спустя восемь лет после принятия документа в первом чтении.

Поправки восстановят госучет жилищного фонда, который сейчас отсутствует, что мешает планированию развития и формированию программы по ремонту. Кроме того, управляющие компании не могут обратиться к достоверным техдокументам для того, чтобы правильно обслуживать дома.

