"Известия": власти внесут все многоквартирные дома в России в единую базу

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В России планируют провести инвентаризацию всех многоквартирных жилых домов. Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки к законопроекту "О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ" спустя восемь лет после принятия документа в первом чтении, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в кабмине.

Проект будет рассмотрен в ближайшее время в Госдуме. Поправки позволят фактически начать восстановление госучета жилищного фонда, рассказал председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Он указал, что на сегодня такой учет не проводится, что создает большую проблему.

"У нас есть регионы, где система бюро технической инвентаризации работает. Это Татарстан, Московская область, например. Но и в тех регионах, где техучет сохранился, он функционирует не в том объеме, что раньше", – добавил депутат.

Отсутствие данных о состоянии жилого дома означает, что нет возможности планировать развитие и формировать программы по ремонту, подчеркнул Пахомов. Кроме того, управляющие компании не могут обратиться к достоверным техдокументам для того, чтобы правильно обслуживать дома.

Ранее депутаты Госдумы предложили усилить ответственность должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ, в том числе благодаря повышению штрафов за несоблюдение правил содержания многоквартирных домов.

Парламентарии также приняли в первом чтении проект закона об обязанности собственников и арендаторов жилых помещений в многоквартирном доме обеспечивать доступ газовщиков к внутриквартирному оборудованию.