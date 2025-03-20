Путин подписал закон о принципах организации местного самоуправления

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Владимир Путин подписал закон об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ) в единой системе публичной власти. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, местное самоуправление является признаваемой и гарантируемой конституцией формой самоорганизации россиян для осуществления собственной власти в целях решения местных вопросов.

Документ устанавливает такие виды муниципальных образований, как городской округ, муниципальный округ и внутригородские муниципальные образования. Кроме того, закон предусматривает право регионов самостоятельно устанавливать модель местного самоуправления.

Документ вступает в силу спустя 90 дней после публикации. До 1 января 2027 года субъекты должны принять законы, регулирующие вопросы организации МСУ.

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