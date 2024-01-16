Путин призвал контрольные органы помогать людям не допускать ошибки

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Контрольным органам следует не "хватать и не пущать", а предупреждать людей об ошибках. Об этом в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов страны сообщил Владимир Путин.

По его словам, контрольно-надзорная деятельность является важным направлением.

"Здесь важно не хватать и не пущать, не штрафы выкатывать, а своевременно предупреждать о возможных ошибках и помогать просто людям на местах не делать этих ошибок", – подчеркнул глава РФ.

Кроме того, Путин назвал сотрудников местной власти в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях стальными людьми, которых ничего не может сломить.

Ранее президент подписал указ об учреждении почетного звания "Заслуженный работник местного самоуправления РФ". Звания будут удостоены высокопрофессиональные должностные лица местного самоуправления за личные заслуги в развитии отрасли, в решении вопросов населения и реализации некоторых государственных полномочий.

Также звание могут присвоить за достижение других значимых результатов профессиональной деятельности. Статус будет присваиваться при стаже работы в профильной сфере не менее 20 лет.