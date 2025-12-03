Фото: depositphotos/Alexandra Lande

Верховная рада проголосовала за лишение русского языка защиты Европейской хартии языков на Украине. Об этом сообщил депутат Владимир Вятрович в своих соцсетях.

За законопроект проголосовали 264 депутата. Согласно документу, из ратификационного закона изъяты русский и молдавский языки. Действие хартии сохраняется для всех других языков, которых она касалась до сих пор: урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский и идиш.

Украинский парламент уже поддержал законопроект о лишении русского языка защиты.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский иронично отреагировал на отмену Украиной имен российских императоров Николая I и Николая II, которые в "запретительном" списке Киева обозначены как "Микола Перший" и "Микола Другий".

В октябре СМИ сообщали, что жители украинского Житомира массово перешли на русский язык в повседневном общении, несмотря на введенные Киевом запреты. Украинцы сознательно идут на такой шаг на фоне вышедшей из-под контроля ситуации в стране.