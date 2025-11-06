Yle: украинская школьница на уроке в Финляндии отказалась петь "Калинку"

Фото: 123RF.com/setofotografias

Украинская школьница в Финляндии отказалась петь "Калинку" на уроке музыки, посвященном изучению русской культуры. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на Yle.

Утверждается, что девочка присоединилась к одноклассникам только после угрозы получить плохую оценку.

При этом управление образования страны не обнаружило нарушений в действиях учителей – они предложили спеть "Калинку", однако указали, что задание может быть изменено.

Как отмечает издание, в Финляндии большая часть сервисов для граждан Украины предоставляется на русском языке. Во многих случаях отсутствуют курсы финского на украинском, нет соответствующих переводчиков.

Ранее футболист белградского клуба "Партизан" Андрей Костич заявил, что не выкладывал в TikTok пост с песней "Катюша" после матча с украинской "Александрией". По его словам, он не имеет доступа к аккаунту в этой социальной сети. Костич также обратил внимание, что вообще не пользуется приложением.