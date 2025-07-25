Футболист "Партизана" Костич отверг публикацию поста с песней "Катюша"

Фото: tiktok.com/@andrejkostic18

Футболист белградского клуба "Партизан" Андрей Костич заявил в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что не выкладывал в TikTok пост с песней "Катюша" после матча с украинской "Александрией".

Спортсмен добавил, что не имеет доступа к аккаунту в социальной сети, на которой была размещена данная публикация. Он также обратил внимание, что вообще не пользуется приложением.

Информация об упомянутом посте ранее появилась в СМИ. Отмечалось, что перед матчем футболисты "Александрии" появились на нейтральном поле в польском Катовице, облачившись в флаги Украины. Они отказались пожимать руки соперникам, а к 30-й минуте матча украинские болельщики начали скандировать Ubij Srba ("Убей серба").

За подобное поведение команда из Украины может столкнуться с санкциями со стороны УЕФА. При этом до встречи с белградским клубом главный тренер "Александрии" Кирилл Нестеренко назвал участие "Партизана" в Братском кубке в Москве недружественным жестом по отношению к его футболистам.

Встреча завершилась победой "Партизана" со счетом 2:0. После этого в TikTok появилась публикация Костича из раздевалки с другими спортсменами. В подписи к посту он указал, что Нестеренко, заявивший о враждебности белградского клуба, по итогу проиграл.

Ранее украинский вратарь мадридского клуба "Реал" Андрей Лунин вызвал критику соотечественников из-за русского слова, которое он произнес в видеоролике команды, приуроченном к полуфиналу клубного чемпионата мира.

Публикация появилась в социальных сетях "Реала". Футболистов попросили произнести в ролике слово "полуфинал" на их родном языке. Лунин вместо "півфінал" на украинском языке произнес "полуфинал" на русском языке.