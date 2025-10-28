Google при запросе "жена придурка" начал выдавать Зеленскую

Фото: ТАСС/AP/Yuki Iwamura

Поисковая система Google при запросе на русском языке "жена придурка" начала выдавать информацию о супруге украинского президента Владимира Зеленского Елене. На это обратили внимание пользователи Сети.

Первая ссылка подобного запроса ведет на статью о Зеленской на "Википедии". Другие ссылки ниже также связаны только с женой президента Украины. В это же время аналогичный запрос в других поисковиках не выводит сведения о ней.

Ранее Зеленская заявляла, что в некоторые моменты она чувствует, что близка к психологическому истощению. По ее словам, ей необходимо сохранять самообладание ради своих детей и ради украинцев.

При этом ряд СМИ сообщали, что супруга Зеленского купила один из самых дорогих спортивных автомобилей в мире – гиперкар Bugatti Tourbillon стоимостью 4,5 миллиона евро. Новую машину продемонстрировали ей за две недели до официальной презентации.

