Бодибилдера сняли с соревнований на Кубок Украины после выступления под русский рэп

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Фітнес-тренер Львів | Схуднення | Материнство

Атлета из Днепра сняли с соревнований на Кубок Украины по бодибилдингу во Львове из-за выступления под русский рэп. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации бодибилдинга страны.

Видео выступления появилось в украинских социальных сетях. Зрители приветствовали атлета аплодисментами, однако некоторых возмутила русскоязычная композиция сопровождения.

Как отметили в Федерации бодибилдинга Украины, результаты выступления бодибилдера были аннулированы после ряда жалоб. Сам спортсмен дисквалифицирован, при этом срок отстранения и имя атлета не указываются.

Кроме того, федерация внесла в регламент соревнований запрет на использование музыкального сопровождения на русском языке в произвольных программах.

Ранее сообщалось, что на Украине планируют уничтожить тираж детской книги "Будиночок мрії" ("Домик мечты". – Прим. ред.) украинской писательницы Юлианны Караман за ее посты в соцсетях на русском языке. Пользователи Сети возмутились тому, что автор ведет свои соцсети на русском языке и сделала репост видео, как россиянка читает ее книгу. При этом сама Караман сейчас проживает в Шотландии.