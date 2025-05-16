РИА Новости: постамент памятника Екатерине II в Одессе раскрасили в цвета флага РФ

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В Одессе неизвестные раскрасили в цвета флага России постамент памятника российской императрице Екатерине II на Екатерининской площади. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

В местных правоохранительных органах сообщили, что в настоящее время проводятся мероприятия по установлению участников инцидента. После выяснения деталей полиция даст правовую оценку произошедшему.

В ноябре прошлого года женщина попыталась повесить флаг России на постамент этого же памятника. После этого ее задержала полиция.

Спустя время мэр Одессы Геннадий Труханов принял решение выставить мобильный пост "Муниципальной стражи" возле постамента. По его словам, такая мера потребовалась из-за ряда провокаций в городе.

Также в 2024 году власти Кривого Рога Днепропетровской области Украины демонтировали памятник русскому писателю Льву Толстому, в городе Ровно с постамента сбросили памятник советским солдатам.