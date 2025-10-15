Певца Ефрема Амирамова похоронили в Израиле

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Народного артиста Кабардино-Балкарии Ефрема Амирамова похоронили на кладбище "Городески" в израильском городе Реховот, передает ТАСС.

По данным агентства, в траурной церемонии приняли участие более 100 человек. Похороны прошли в соответствии с еврейской традицией.

Амирамов умер 9 октября в возрасте 69 лет. Он ушел из жизни в реанимации больницы в Нальчике, при этом точная причина смерти не называлась. По данным СМИ, певец находился в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

Свою карьеру Амирамов начал в 1987 году. Известность пришла к нему в 1990-х годах после выхода композиции "Молодая". Всего Амирамов записал 10 альбомов и выпустил 7 сборников.

Певец был удостоен званий "Народный артист Ингушетии" и "Заслуженный артист Карачаево-Черкесской Республики".