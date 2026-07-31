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31 июля, 18:33

Культура

Умер актер из фильма "Судьба барабанщика" Сергей Ясинский

Фото: кадр из фильма "Судьба барабанщика"; режиссер – Виктор Эйсымонт; производство – Киностудия им. М. Горького

Актер Сергей Ясинский умер в возрасте 83 лет. О смерти артиста сообщил его сын Николай.

"Папа 29.07.2026 ушел от нас. Царствия Небесного", – написал Ясинский-младший в профиле своего отца на портале "Кино-Театр.ру".

Ясинский родился 19 июня 1943 года в Москве. Свою первую и единственную роль он получил в 12-летнем возрасте в фильме режиссера Виктора Эйсымонта "Судьба барабанщика". Премьера картины, снятой по одноименной повести Аркадия Гайдара, состоялась в 1955 году. В ленте также снимались Алла Ларионова, Даниил Сагал, Андрей Абрикосов и Виктор Хохряков.

Несмотря на успешный дебют, Ясинский решил не продолжать актерскую карьеру. В дальнейшем он окончил Московскую консерваторию и стал профессиональным музыкантом. Он выступал как в России, так и за границей, а также занимался преподавательской деятельностью.

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