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21 апреля, 08:15

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"Коммерсант": Минздрав отозвал регистрацию двух американских препаратов для лечения рака

Минздрав РФ отозвал регистрацию двух американских препаратов для лечения рака – СМИ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Российский Минздрав отозвал регистрацию двух американских препаратов для лечения рака крови. Об этом сообщает "Коммерсант".

Речь идет о противоопухолевых препаратах "Ревлимид" и "Имновид". Права на лекарства принадлежат ушедшей с рынка РФ американской фармацевтической компании Bristol-Myers Squibb.

СМИ утверждает, что еще несколько лет назад эти препараты были самыми продаваемыми в сфере государственных закупок, но к настоящему моменту уступили место российским аналогам.

Ранее специалисты Федерального медико-биологического агентства завершили доклиническое исследование нового генноинженерного препарата для лечения онкологических заболеваний. В новинке есть два гена протоксинов, которые специфически активируются в клетках опухоли и запускают механизмы их гибели.

Препарат будет применяться для терапии наиболее тяжелых, злокачественных, прогрессирующих опухолей, которые устойчивы к традиционным методам лечения онкологии. Клинические исследования препарата начнутся в 2025 году.

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