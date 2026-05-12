Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 10:36

Политика

Трамп назвал Вэнса и Рубио "идеальными преемниками"

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп заявил, что выбор вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио в качестве его преемников был бы "идеальным". Американский лидер высказался об этом на ужине в честь Недели национальной полиции в Розовом саду, передает News.ru.

Глава Белого дома также допустил, что Вэнс и Рубио могли бы составить "команду мечты" на выборах президента США 2028 года.

При этом Трамп подчеркнул, что это высказывание не означает официальной поддержки данных кандидатур, сами вице-президент и госсекретарь Штатов не заявляли о своих амбициях баллотироваться на пост президента.

Журналисты напомнили, что Рубио еще в 2016 году выдвигал свою кандидатуру на выборы, но после поражения от Трампа вернулся в сенат. Вэнс уже был сенатором до того, как присоединился к администрации нынешнего американского лидера. При этом госсекретарь США ранее заявлял, что "одним из первых" поддержит решение Вэнса баллотироваться.

Ранее американский лидер заявлял, что знает о лазейках, благодаря которым он может быть избран на пост президента США в третий раз. Однако глава Белого дома указал, что не верит в возможность их использования. В это же время Трамп уточнял, что многие люди хотят его переизбрания на третий президентский срок.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика