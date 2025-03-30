Трамп заявил о серьезности своих слов о переизбрании на третий срок

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Американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью NBC, что не шутит по поводу возможного переизбрания на третий президентский срок.

Глава Белого дома указал, что многие люди хотят его переизбрания на третий президентский срок. Однако он уточнил, что пока еще рано об этом говорить.

Ранее СМИ обратили внимание на то, что Трамп может оставаться у власти до 2037 года за счет лазейки в 22-й поправке к Конституции государства. Причиной могут стать разночтения в трактовке этой поправки.

С одной стороны, поправка запрещает переизбрание только для президента, который уже занимал этот пост дважды. Однако, с другой стороны, она не регулирует ситуации возвращения на пост при отставке или смерти другого лидера.

