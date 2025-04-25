Трамп заявил, что знает о лазейках для выдвижения на третий срок

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Американский лидер Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что знает о лазейках, благодаря которым он может быть избран на пост президента США в третий раз.

Однако глава Белого дома указал, что не верит в возможность их использования.

"Я бы предпочел не обсуждать это сейчас", – добавил Трамп.

При этом он назвал крайне успешными первые 100 дней своей работы на должности президента США.

"Люди писали, что это был лучший первый месяц, лучший второй месяц – и действительно лучший третий месяц. Но это станет понятно не сразу, потому что на переход требуется немного времени", – подчеркнул американский лидер.

Трампа также спросили о возможном расширении полномочий, на что тот ответил, что использует власть так, как она была изначально задумана.

Ранее СМИ указывали, что Трамп может оставаться у власти до 2037 года за счет лазейки в 22-й поправке к Конституции государства. Причиной могут стать разночтения в трактовке этой поправки.

С одной стороны, она запрещает переизбрание только для президента, который уже занимал этот пост дважды. При этом поправка не регулирует возвращение бывшего лидера страны на пост в случае отставки или смерти другого главы государства.

