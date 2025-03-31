Axios: Трамп совершит первый зарубежный визит в мае в Саудовскую Аравию

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Американский лидер Дональд Трамп может совершить свой первый зарубежный визит в качестве президента в середине мая, посетив Саудовскую Аравию. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

Авторы статьи отметили, что выбор этой страны для своего первого визита демонстрирует сближение администрации Трампа со странами Персидского залива.

Журналисты также напомнили, что первой зарубежной поездкой Трампа во время его предыдущего президентского срока также была Саудовская Аравия.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп может оставаться у власти до 2037 года за счет лазейки в 22-й поправке к конституции государства. Причиной могут стать разночтения в трактовке этой поправки.

С одной стороны, поправка запрещает переизбрание только для президента, который уже занимал этот пост дважды. Однако с другой стороны она не регулирует ситуации возвращения на пост при отставке или смерти другого лидера.