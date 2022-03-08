Самолет экстренно сел в Петербурге после сообщения о минировании

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Пассажирский самолет экстренно приземлился в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге после сообщения о минировании. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

В данный момент сотрудники экстренных служб проводят проверку.

"Пассажиры находятся в безопасности", – подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что более подробная информация об инциденте будет доступна после окончания проверки.

Ранее самолет Sukhoi Superjet, следующий по маршруту Москвы – Волгоград, со сработавшим датчиком неисправности системы наддува благополучно вернулся в аэропорт вылета. По данным Flightradar24, борт сделал восемь кругов недалеко от аэропорта.