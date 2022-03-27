Поставки товаров из Сербии в Россию могут приостановить из-за политической ситуации

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Санкционный кризис и политическое противостояние Москвы и Запада могут стать причиной приостановки поставок товаров из Сербии в Россию, заявил помощник директора Хозяйственной палаты Сербии Боян Станич. Об этом сообщает РИА Новости.

"Дальнейшее развитие политической ситуации на линии Запад – Россия будет влиять на экспортный потенциал Сербии, из-за риска остановки товарных потоков между членами ЕС и РФ, что потенциально может остановить доставку товаров из Сербии. Есть альтернативные маршруты, но возникает вопрос их экономической целесообразности с учетом срока годности продукции", – сказал он.

По словам Станича, в связи с этим некоторые компании уже начали готовиться к переориентации с альтернативные рынки. Он отметил, что большую часть поставляемых в Россию товаров составляют свежие фрукты и сухофрукты, главным образом яблоки и клубника. Кроме того, Сербия экспортирует в РФ автомобильные покрышки, текстиль, лекарства, упаковочную бумагу и картон.

В 2021 году общий объем сербского экспорта в Россию составил 840,3 миллиона евро, что на на 5% превышает показатель 2020 года (800,2 миллиона евро). В январе 2022 года объем экспорта составил 71 миллион евро, что на 22% больше показателя января прошлого года.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позднее Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.