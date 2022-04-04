Вучич объявил о своей победе на президентских выборах в Сербии

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Александр Вучич объявил о своей победе на выборах президента в Сербии. На пресс-конференции в штабе Сербской прогрессивной партии он сообщил, что в первом туре набрал около 60% голосов.

"Мне удалось сделать в Сербии то, что никогда никому не удавалось. Я единственный, кто два раза победил в первом туре", – цитирует политика ТАСС.

Он уточнил, что набрал порядка 2 миллионов 245 тысяч голосов. По словам Вучича, речь идет о данных с 85% избирательных участков.

3 апреля в Сербии прошли выборы президента, досрочные выбор в парламент и выборы в органы местного самоуправления, в том числе в Белграде. Правом голоса обладали свыше 6,5 миллиона граждан.

Ранее Вучич заявил, что отношения Москвы и Белграда исключительные. Он также отметил, что сотрудничество Сербии и России отличное во всех сферах жизни.