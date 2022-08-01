Володин заявил, что в обострении ситуации в Косове виноват Вашингтон

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил Вашингтон в обострении конфликта на границе Сербии и самопровозглашенной Республики Косово.

По его мнению, американские власти намерены ослабить отдельные страны, которые позволяют себе высказывать независимую позицию.

"Методы прежние. Ничего нового. Сначала США поддерживают националистические настроения, подкармливают их, а затем подталкивают к военным конфликтам", – передает РИА Новости слова Володина.

Парламентарий призвал ООН и ОБСЕ осудить действия США, которые угрожают мировой безопасности.

31 июля ситуация в Косове и Метохии начала выходить из-под контроля, когда косовскую полицию начали стягивать к двум КПП на административной линии. В сербских городах начали работать сирены оповещения об опасности. Народ начал выходить на ключевые трассы и возводить на них баррикады, чтобы помешать стражам порядка занять административную линию. В нескольких точках края вспыхнули перестрелки.

Вечером стало известно о первом пострадавшем сербе. Отмечалось, что его якобы избили косовские полицейские в попытке преодолеть защищаемую им баррикаду. Из Приштины в направлении севера Косова выехало несколько десятков бронированных автомобилей, но к этому моменту тысячи сербов уже обороняли баррикады на трассах и заблокировали собственными машинами дороги на подъездах к заграждениям.

Президент Сербии Александр Вучич попросил международное сообщество повлиять на власти Косова. Он добавил, что Белград работает над снижением напряженности в Косове. Также президент Сербии выразил надежду на разрядку ситуации.

