Президент Сербии проведет заседание Совета нацбезопасности 11 декабря

Фото: predsednik.rs

Президент Сербии Александр Вучич созвал Совет национальной безопасности из-за угроз властей Косова. Об этом сообщает Радио и телевидение Сербии.

По данным СМИ, Вучич созовет Совет из-за угроз премьера самопровозглашенной республики Альбина Курти напасть на сербские баррикады.

Заседание Совета состоится в 19:00 по местному времени (в 21:00 по московскому времени).

Накануне сообщалось, что на северо Косова начали сооружать баррикады, там звучали сирены. Кроме того, в районе начались стихийные протесты сербского населения, перестали работать мобильная связь и интернет.

Протесты начались после того, как в четверг вечером около 350 силовиков непризнанного Косова вторглись на север края.



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