Вучич заявил, что украинцы в Сербии в основном русскоязычные и поддерживают Путина

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Большинство проживающих в Сербии украинцев поддерживают Владимира Путина. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Украинцы, которые в Сербии, в основном русскоговорящие и намного больше настроены в пользу президента Путина", – приводит его слова РИА Новости.

Сербский лидер также заявил, что россиян в стране не так много.

До этого Вучич попросил организовать срочное заседание Совбеза ООН в связи с новыми провокациями со стороны властей Косова и Метохии. Такие же просьбы он направил представителям Евросоюза, в которой указал на недопустимость действий премьера непризнанного государства Альбина Курти.

Сербский президент также благодарил Россию за политическую поддержку во время эскалации конфликта в Косово.



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