07 февраля, 23:22Политика
Вучич заявил, что украинцы в Сербии в основном русскоязычные и поддерживают Путина
Фото: kremlin.ru
Большинство проживающих в Сербии украинцев поддерживают Владимира Путина. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.
"Украинцы, которые в Сербии, в основном русскоговорящие и намного больше настроены в пользу президента Путина", – приводит его слова РИА Новости.
Сербский лидер также заявил, что россиян в стране не так много.
До этого Вучич попросил организовать срочное заседание Совбеза ООН в связи с новыми провокациями со стороны властей Косова и Метохии. Такие же просьбы он направил представителям Евросоюза, в которой указал на недопустимость действий премьера непризнанного государства Альбина Курти.
Сербский президент также благодарил Россию за политическую поддержку во время эскалации конфликта в Косово.
В Белграде прошли акции в поддержку косовских сербов и России
Читайте также