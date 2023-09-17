Сербия разочарована ускоренным процессом вступления Украины в Евросоюз

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Президент Сербии Александар Вучич считает, что Евросоюз, запустивший ускоренный процесс принятия Украины в свой состав, оказывает Киеву поддержку, которой никогда не пользовались страны Балканского полуострова. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

"Я ничего не имею против украинцев. Однако уровень поддержки, которую ЕС оказывает Украине, предоставив ей статус кандидата через год после подачи заявки и, возможно, начиная переговоры о членстве в следующем году, демонстрирует политическую поддержку, которой не было у нас", – подчеркнул Вучич.

Он отметил, что ЕС перестал принимать государства в свой состав. По словам Вучича, страны-доноры Евросоюза не хотели бы видеть новые государства в своем "платежном списке".

По мнению Вучича, задержка принятия Сербии в сообщество не соответствует реальной экономической, политической и социальной ситуации в стране, которая лучше, чем, например, в Болгарии и Румынии, которых ЕС принял в свой состав.

Переговоры о членстве Сербии зашли в тупик из-за ситуации с непризнанным государством Косово, а также из-за отказала Белграда присоединиться к европейским санкциям против России.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пути Турции и Европы могут разойтись. Причина также кроется в том, что Евросоюз тормозит вступление Турции в свой состав. Турция подала заявку на членство в Евросоюзе в 1987 году, однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно прерывались из-за разногласий.