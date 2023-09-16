Зеленский пообещал ответить соседям, которые "нарушают правила ЕС"

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Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил по телефону с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен тему доступа агропродукции из Украины на рынок Евросоюза. Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

Он выразил благодарность фон дер Ляйен за решение не продлевать эмбарго на ввоз украинского зерна. Вместе с тем Зеленский пообещал "цивилизованно" ответить странам-соседям, которые не будут соблюдать данное решение.

Ранее Европейская комиссия решила не продлевать действие эмбарго, направленное на поставки зерна из Украины, которое истекало 15 сентября.

В комиссии добавили, что украинская сторона готова ввести любые правовые меры, направленные на предотвращение скачков объемов поставок зерна в Евросоюз в течение 30 дней. Также она продемонстрирует план действий к 18 сентября.

Позже министр развития и технологии Польши Вальдемар Буда заявил, что польские власти с полуночи вводят бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины.

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь также заявил о решении запретить импорт в страну 24 украинских товаров в связи с непродлением ограничений на ввоз Европейской комиссией.