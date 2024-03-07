Россия пыталась сотрудничать с Западом, но с ее интересами там не считаются – Путин

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Российская сторона пыталась сотрудничать с западными странами, однако с интересами РФ там никто не стал считаться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Владимира Путина во время Всемирного фестиваля молодежи.

"До сегодняшнего времени все стремились присоединиться к Западу. В том числе и Россия когда-то стремилась присоединиться к "семерке". Потом мы поняли, что это не имеет смысла, потому что с нашими интересами там никто не считается", – сказал Путин.

Президент РФ добавил, что в подобном отношении и заключается главная ошибка западных государств.

С другой стороны объединение БРИКС стало действительно сильной, мощной и притягательной для многих мировых стран организацией, отметил Путин.

Он подчеркнул, что БРИКС уже обогнала "Большую семерку" по доле ВВП в мировой экономике, а со временем этот разрыв будет только нарастать.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные страны хотели бы ужать российскую сторону обратно в пределы Московского княжества, однако подобные планы противоречат интересам большинства государств.

До этого руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов сообщил, что коллективный Запад уже давно не является коллективным, поскольку там происходят "разброд и шатания", а сама вертикаль управления довольно слаба.