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Коллективный Запад уже давно не является коллективным. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

По его словам, на Западе происходят "разброд и шатания", а сама вертикаль управления довольно слаба. Лидер США Джо Байден, ныне управляющий западными странами, почти перестал "дергать за вожжи", сосредоточившись на своем здоровье и будущей президентской кампании, отметил эксперт.

В связи с этим, продолжил Михайлов, неудивительно, что западные политики и ключевые СМИ следят за выступлением Владимира Путина, разделяют его речь на отдельные тезисы и цитаты, а потом обсуждают каждую из них.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя прошлые отношения РФ и Запада, отметил, что последний пытался вытирать ноги о Россию. По его мнению, раньше у РФ и коллективного Запада был период романтизма, а также мысли о гармоничном, взаимовыгодном и взаимоуважительном сотрудничестве.

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