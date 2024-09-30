Облачная погода и до 14 градусов ожидаются в Москве 30 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 30 сентября. В Подмосковье местами возможен небольшой дождь. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 12 до 13 градусов, по области – от 11 до 16 градусов.

Северный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до плюс 6 градусов, а в Подмосковье – до плюс 3 градусов.

В период с 27 по 29 сентября в Москве выпало 17% от месячной нормы осадков. Специалисты отмечают, что на погоду в этом сентябре повлиял атлантический циклон и его атмосферные фронты.

Понедельник, 30 сентября, может стать самым холодным днем в Москве на предстоящей неделе. В октябре при этом температура останется выше климатической нормы.