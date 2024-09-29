Синоптик Позднякова: 17% от месячной нормы осадков выпало в Москве с пятницы

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В период с 27 по 29 сентября в Москве выпало 17% от месячной нормы осадков, рассказала в своем телеграм-канале ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам специалиста, на погоду в этом сентябре повляил атлантический циклон и его атмосферные фронты. Так, в Москве, на ВДНХ, за указанный период выпало 11 миллиметров осадков.

При этом в Волоколамске за пятницу, 27 сентября, выпало 20 миллиметров дождей. На следующий день уровень осадков вырос еще на 14 миллиметров, а за ночь воскресенья – еще на 5. Таким образом, в общей сложности там выпал 61% от месячной нормы, подчеркнула Позднякова.

Однако, по ее данным, в ночь на воскресенье на востоке и юге Подмосковья вообще не шел дождь. Тем не менее, в столичном регионе было ветрено. Некоторые метеостанции зарегистрировали порывы ветра, сила которых превышала 10 метров в секунду.

Позднякова также рассказала, что понедельник, 30 сентября, станет самым холодным днем следующей недели. В дневное время температура составит около 10–12 градусов. При этом после 5 октября температура вновь снизится, но останется выше климатической нормы.

