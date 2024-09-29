Синоптик Позднякова: 30 сентября будет самым холодным днем в Москве на новой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Понедельник, 30 сентября, станет самым холодным днем в Москве на следующей неделе. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на главного специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

"Температура резко понизится по сравнению с воскресной. Если в ночь на воскресенье будет минимальная температура около 15–17 градусов, то уже в ночь на понедельник, 30 сентября, столбики термометров поднимутся всего до 8–10 градусов тепла", – отметила она.

Днем температура составит около 10–12 градусов. По словам метеоролога, после 5 октября температура снизится, но останется выше климатической нормы.

В эти выходные в столице может выпасть до трети месячной нормы осадков – от 7 до 20 миллиметров. По словам синоптиков, сентябрь в Москве был очень сухим – с начала месяца выпало 0,2 миллиметра осадков при норме 66 миллиметров.

Понижение температуры до 15 градусов ожидается в Москве 30 сентября, однако с 1 октября в столицу вернется летняя погода со значениями до 22 градусов.

