15 ноября, 07:00Новости
Сергей Собянин открыл в Ясеневе обновленный спорткомплекс для занятий самбо
Тренировки стартовали в обновленном спорткомплексе в Ясеневе. Он входит в состав центра спорта и образования "Самбо-70". На открытии нового здания побывал Сергей Собянин.
Там оборудовали три зала: большой, малый и тренажерный. Кроме занятий по самбо в них проводят тренировки по дзюдо, карате, боксу и гимнастике. Также есть детский бассейн для обучения плаванию.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.