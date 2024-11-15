Сергей Собянин открыл в Ясеневе обновленный спорткомплекс для занятий самбо

Тренировки стартовали в обновленном спорткомплексе в Ясеневе. Он входит в состав центра спорта и образования "Самбо-70". На открытии нового здания побывал Сергей Собянин.

Там оборудовали три зала: большой, малый и тренажерный. Кроме занятий по самбо в них проводят тренировки по дзюдо, карате, боксу и гимнастике. Также есть детский бассейн для обучения плаванию.

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