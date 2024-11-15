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15 ноября, 14:15

Общество

Жители столицы показали, как выглядит "Москва-Сити" в туман

Жители столицы показали, как выглядит "Москва-Сити" в туман

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В рубрике "Что вообще происходит" Москва 24 показывает интересные городские события глазами местных жителей. Так, москвичи поделились кадрами, на которых из-за низкой облачности видно примерно половину высоток "Москва-Сити".

Все желающие могут прислать свои видео в WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в РФ и признана экстремистской) редакции по телефону +7 (926) 266-24-24. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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