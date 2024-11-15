Жители столицы показали, как выглядит "Москва-Сити" в туман

В рубрике "Что вообще происходит" Москва 24 показывает интересные городские события глазами местных жителей. Так, москвичи поделились кадрами, на которых из-за низкой облачности видно примерно половину высоток "Москва-Сити".

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