Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой для 17 ноября за последние 80 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой для 17 ноября за последние 80 лет. Об этом ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила в телеграм-канале.

По словам синоптика, наиболее высокая температура была зафиксирована на северо-западе Московской области. На ВДНХ минимальная температура составила 5,1 градуса, что стало рекордом для 17 ноября за последние 80 лет. До этого самая теплая ночь 17 ноября была в 1974 году, когда столбики термометров показали 5 градусов.

Также, добавила Позднякова, к утру воскресенья весь снег в Подмосковье растаял.

Ранее синоптик Роман Вильфанд сообщил, что ожидать понижения температуры до отрицательных значений следует после 20 ноября. Согласно его прогнозу, 17 ноября температура воздуха будет на 4–5 градусов выше нормы, а на следующей неделе – на 6 градусов.

С его слов, среднесуточная температура воздуха в столице должна становиться отрицательной с 15 ноября, однако в этом году такого не происходит.