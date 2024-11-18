Водителей призвали быть внимательными из-за снега и дождя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобилистам необходимо соблюдать внимательность за рулем в связи с ухудшением погоды. Об этом сообщается в телеграм-канале Минтранса Московской области.

По данным ведомства, в ночь на 19 ноября прогнозируется снег, а до 21 ноября ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Порывы ветра могут достичь 15–20 метров в секунду. Кроме того, в конце недели столбики термометров опустятся до минусовых значений, отметил Минтранс.

На фоне таких прогнозов водителям рекомендуется отложить поездки на личном транспорте, не отвлекаться за рулем, оценивать дорожную ситуацию, соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров.

Кроме того, ведомство посоветовало снижать скорость перед переходами и пропускать пешеходов, быть осторожными при парковке и не оставлять транспорт у шатких конструкций и под деревьями.

Как уточнили в Минтрансе, дорожные службы будут следить за ситуацией и проведут необходимые работы для обеспечения безопасности.

В Москве ожидается "сложная" погода с 18 ноября. Сначала город будет находиться в теплом секторе одного из атлантических циклонов. Днем ожидаются дожди, ночью добавится мокрый снег.

Из-за снегопада государственная компания "Автодор" рекомендовала водителям соблюдать безопасную дистанцию на дороге, а также следить за сообщениями на информационных табло и не отвлекаться на телефон, находясь за рулем.

