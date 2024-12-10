Астроном Рублева: более 100 метеоров в час можно будет увидеть в пик потока Геминид

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Более сотни вспышек в час ожидается во время пика звездопада Геминиды в ночь на 14 декабря, рассказала Москве 24 научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

По ее словам, поток получил название по созвездию Близнецов (Gemini), так как в нем находится радиант, то есть область вылета метеоров. Причем в отличие от большинства потоков прародителем Геминид является не комета, а объект под названием фаэтон, который позиционируется как нечто среднее между кометой и астероидом, отметила специалист.



Фаина Рублева научный директор Московского планетария Максимум этого потока ожидается с 13 на 14 декабря. В это время будет наибольшее количество вылетающих вспышек на фоне Близнецов. Звездопад Геминиды очень яркий, прогнозируется более 100 вспышек в час.

Рублева предупредила, что в этом году условия для наблюдения не самые благоприятные, поскольку Луна будет близка к полной фазе и засветит небо. Однако у жителей столицы все равно есть шанс увидеть звездопад.

"Лучше смотреть на небо за пределами города. Созвездие Близнецов зимнее и сейчас высоко, поэтому наблюдать поток можно всю ночь над южным горизонтом. Важно, чтобы было чистое, безоблачное небо", – указала специалист.

Ранее старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков рассказал, что в конце года москвичи также смогут наблюдать метеорный поток Урсиды. Пик его активности придется на 21–22 декабря. Однако поток будет слабым – ожидается всего 10 метеоров в час.