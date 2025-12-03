Движение на МЦД-4 восстановлено

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Движение поездов на четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4) восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

В настоящее время специалисты принимают меры, чтобы ввести движение составов в график.

Об увеличении интервалов движения поездов в двух направлениях на МЦД-4 стало известно вечером 3 декабря. Меры вводились из-за вынужденной остановки состава № 6782 Апрелевка – Железнодорожная на станции Солнечная. После этого инцидента работник компании-перевозчика получил травму.

В связи с этим некоторые поезда курсировали без остановок от станции Поклонная до Внукова, а часть составов следовала по укороченным маршрутам до станций Очаково и Площадь трех вокзалов.

