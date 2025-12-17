Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро введено в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена было введено в график, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Интервалы движения были временно увеличены на юго-восточном участке линии в связи с обнаружением человека на путях.

Аналогичная ситуация произошла 8 декабря. Интервалы движения поездов были на время увеличены на Большой кольцевой линии из-за человека на путях.

По данным Дептранса, интервалы увеличивали для составов, курсирующих против часовой стрелки. Позднее движение поездов было введено в график.